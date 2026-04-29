Стрелбата край Хасково заради покупко-продажба на луксозна кола

    Стрелбата край Хасково с пострадал и задържани смути обществеността. Инцидентът стана около 13:30 часа днес на изхода на областния град в посока Димитровград.

    По първоначална информация е имало преследване с коли. Последвала е стрелба, при която е ранен 22-годишният Ерджан Раиф от Хасково. На асфалта имаше локви кръв и три гилзи от боен пистолет 9-милиметров.

    На мястото на произшествието имаше множество полицаи, включително и директорът на Областната дирекция на МВР – Хасково старши комисар Мирослав Христов. Той влезе в една от патрулните автомобили, в който имаше двама задържани мъже.

    Наоколо имаше луксозни автомобили, които заедно с уликите бяха оградени с полицейска лента.

    Раненият е откаран с линейка в Спешното отделение на хасковската болница. Според медиците той е прострелян в десния крак и беше отведен в Отделението по травматология.

    В болницата имаше много близки на ранения, включително и татко му – Нури Раиф. Пред репортери от Haskovo.net и eTV бащата обясни, че инцидентът е станал заради покупка на кола. Преди време синът му купил лек автомобил „Ауди“ за 35 000 евро от стрелеца. Оказало се, че колата била чужда, на трети човек, при това с неизплатени лизингови вноски. Ерджан регистрирал колата в Хасково и след месец колата била конфискувана за 10 месеца, тъй като била обявена за издирване.

    По думите на таткото, от седмица насам стрелецът Шахин от Паничково обикалял с оръжие из града и дори заплашил сина му с убийство.

    Припомняме, че раненият преди три-четири години беше кандидат за общински съветник от ДПС. През 2022 г. Ерджан Раиф беше арестуван при буйство при арест. Тогава той даде своя версия, която може да видите тук.

    Според запознати стрелецът е собственик на имот в строеж в хасковския квартал „Хисаря“. При дейностите на парцела имаше проблем, за който може да видите тук, като по-късно дейностите бяха спрени временно след проверка на РДНСК-Хасково - тук

    Очаква се разследващите да изнесат подробности по случая.

    Източник: Haskovo.NET

