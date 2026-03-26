Хасковлии: При строителство събориха стени, скъсаха жици и изгоряха електроуреди

За проблеми около строителството на многофамилна жилищна сграда в хасковския квартал „Хисаря“ сигнализираха потърпевши от района. В парцел край улица „Балатон“ има голям изкоп. Строи се 7-етажна кооперация с 21 апартамента.

Живеещи в района заявиха, че тази сутрин, докато били в домовете си, чули пукот и електричеството прекъснало.

„В 7 часа нещо изгърмя, телевизорът ни изгоря, печката ни изгоря“, каза Янко Савов.

„Към 7 часа вкъщи замириса на кабели, спря токът и се вдигна пушилка в жилището ни. Изгоряха телевизорите – всички уреди, които бяха включени, вероятно са повредени“, коментира Иванка Янкова.

Според хората до ситуацията се е стигнало при скъсване на жици на ЕВН от тежка техника, работеща на обекта. На място е бил изпратен екип на пожарната за обезопасяване на района. От енергодружеството са прекъснали захранването, а малко преди 9 часа пристигна екип за отстраняване на повредата.

При строителството на кооперацията са съборени и стени на два съседни имота. „Нищо не е обезопасено около строежа. Вчера следобед се срина отсреща стената на гаража на съседите. Нашата стена на лятната кухня падна преди около седмица“, каза ГюФерен Лютви.

Обектът се изпълнява от хасковската фирма „Селин Группе“. Управителят Шахин Халил заяви, че въпросните съборени стени са били в рамките на парцела, който строят, но въпреки това ще бъдат възстановени за тяхна сметка. Относно скъсаните кабели той поясни, че на терен работят и други фирми и тепърва ще направи проверка, за да се възстановят нанесените щети.