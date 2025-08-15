От х:

Водачи се жалваха от блокиран достъп до жилища и офиси в района на Жандармерията

    Водачи се жалваха за блокиран достъп с автомобил до жилища и офиси в района на Жандармерията в хасковския квартал „Дружба-1“.

    Причина за това е разположена тежка техника, с която се излива бетон за основите на новострояща се частна сграда до спортна зала „Спартак“. Заради бетоновозите е затворено кръстовището на улиците „Георги Кирков“ и Средна гора“. Според строителя на обекта, дейностите ще продължат поне до 17 часа днес. 

    Паралелно с това е затворена и улица „Св. св. Кирил и Методий“ заради подмяна на водопровод.

    Около 8 часа днес единственият вариант за достигане с автомобил в района на Жандармерията беше използването на забранена маневра, минаване в срещуположното движение на еднопосочната стръмна уличка „Александър Симидчиев“.

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини