Водачи се жалваха от блокиран достъп до жилища и офиси в района на Жандармерията

Водачи се жалваха за блокиран достъп с автомобил до жилища и офиси в района на Жандармерията в хасковския квартал „Дружба-1“.

Причина за това е разположена тежка техника, с която се излива бетон за основите на новострояща се частна сграда до спортна зала „Спартак“. Заради бетоновозите е затворено кръстовището на улиците „Георги Кирков“ и Средна гора“. Според строителя на обекта, дейностите ще продължат поне до 17 часа днес.

Паралелно с това е затворена и улица „Св. св. Кирил и Методий“ заради подмяна на водопровод.

Около 8 часа днес единственият вариант за достигане с автомобил в района на Жандармерията беше използването на забранена маневра, минаване в срещуположното движение на еднопосочната стръмна уличка „Александър Симидчиев“.