Безотговорни стопани перидизвикаха пожар зад ПМГ

    Безотговорни стопани решиха да горят сухи треви и боклуци в задния двор на къщата си на ул. „Единство“ в Хасково, недалеч от Природо-математическата гимназия.

    Заради силния вятър огънят е излязъл от контрол. дошлите на място бързо огнеборци успели да потушат пламъците преди те да се прехвърлят в съседни имоти.

    Няма пострадали при пожара. На място са дошли полицаи. На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде съставен акт. Припомняме, че работата със селскостопнски машини след 11.00 часа и паленето на открит огън са забранени до края на месеца.

    Източник: Haskovo.NET

