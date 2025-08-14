От х:

Водач пострада при кастрофа между джип и пикап край Хасково

    Водач пострада при катастрофа между джип и пикап край Хасково. Инцидентът стана около 19 часа днес, малко след хасковския квартал „Болярово“ в посока Минерални бани.

    Двете превозни средства са се движели едно срещу друго и са се ударили с предниците си вляво, като произшествието е станало на сравнително прав участък от пътя, който е в ремонт и настилката е от чакъл. При сблъсъка джипът „Сузуки“, шофиран от млада водачка е излетял в крайпътното дере. Тя е останала невредима. Шофьорът на пикапа е откаран с линейка в болница.

    На мястото на инцидента имаше полицаи за изясняване на случая. Пробата за алкохол на водачката е отрицателна. Пострадалият шофьор ще бъде тестван в лечебното заведение.

    Движението на автомобили в двете посоки беше временно затруднено.

