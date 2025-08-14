От х:

Хасково ще има двуметров бухал пред Адвокатската колегия

Двуметров бухал от бронз и камък да бъде поставен в центъра на Хасково пред сградата, където се помещава Адвокатската колегия. Инициативата е Хасковската адвокатска колегия, а прокетът ще бъде реализиран и финансиран изцяло с техни средства. С композицията ще бъде отбелязана 100-годишнината от основаването на адвокатския съвет в Хасково.

Автор на скулптурата, която ще има и постамент, ще бъде харманлийският творец Тамер Халил. Заявлението от Адвокатска колегия Хасково ще бъде разгледано на предстоящото заседание на Общинския съвет. Ако бъде одобрено, предстои процедура за съгласуване с Министерството на културата.

Мястото все още не е определено точно, но ще бъде в градинката между улиците ул. „Хан Кубрат“, ул. „Преслав“, ул. „Васил Друмев“ и ул. „Отец Паисий“. В композицията ще намерят място още логото на Адвокатска колегия Хасково, както и няколко книги, които ще символизират Конституцията и законите на България. Емблемата на Адвокатска колегия Хасково е бухал, който държи щит. 100-годишният юбилей се навършва през декември т.г. 

Припомняме, че метална пластика на бухал с автор местният творец Господен Тенев беше поставен на фасадата на община Хасково през 2013 година. Две години по-късно, през 2015 година, той беше демонтиран задно със скулптурата на Баба Яга.

Източник: Haskovo.NET

