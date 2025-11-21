Кола излетя от платформа и се обърна по таван

Лек автомобил „Фолксваген Пасат“ излетя от платформа и се обърна по таван на автомагистрала „Марица“. Инцидентът стана около 15 часа днес в района на 58-ми километър на аутобана.

Лекият автомобил е бил превозван на платформа, теглена от друг лек автомобил – „Хонда“, управляван от мъж от Кирково. Той се е движел в платното от Свиленград към вътрешността на страната. По първоначална информация, теглещият автомобил е кривнал, платформата се е залюляла и тегленият автомобил излетял, при което се е обърнал по таван на пътното платно.

При инцидента няма пострадали хора. Нанесени са само материални щети. Движението в района беше временно затруднено.