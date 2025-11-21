Денят на четенето бе отбелязан и във Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ Хасково.

Поради невъзможност всички ученици да присъстват едновременно в актовата зала на училището, в продължение на 3 дни преподавателите Невена Попова, Антоанета Бойдева, Мария Колянова, Павлина Марчева, Костадин Иванов, Севинч Мочукова и Гергана Ангелова със своите обучаеми проведоха импровизиран фестивал на четенето, в който се включиха повечето ученици от гимназията.

Коментирани бяха смисълът на четенето, български и европейски книги (класически и нови). Учители и ученици четоха и рецитираха откъси от наши и чужди автори. Особено интересно се получи четенето на „Малкият принц“ от Антоан дьо Сент-Екзюпери. Текстът бе четен на няколко езика.

Всяка книга е врата към нови идеи, към приключения, към мечти.

В забързаното ежедневие четенето ни дава мигове спокойствие и ни напомня колко важно е да отделяме време за себе си. То развива мисленето, обогатява речника, стимулира креативността и ни учи да гледаме на света от различни ъгли.

Нека всеки ден да отваряме книга, да подаряваме история, да споделяме вдъхновение.

Нека насърчаваме децата да обичат четенето, защото в една книга може да се крие началото на бъдещата им мечта.

Честит Ден на четенето!