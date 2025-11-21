От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

15 °C

Денят на четенето бе отбелязан във ФСГ – Хасково

Изображение 1 от 23
Покажи в галерия

    Денят на четенето бе отбелязан и във Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ Хасково.

    Поради невъзможност всички ученици да присъстват едновременно в актовата зала на училището, в продължение на 3 дни преподавателите Невена Попова, Антоанета Бойдева, Мария Колянова, Павлина Марчева, Костадин Иванов, Севинч Мочукова и Гергана Ангелова със своите обучаеми проведоха импровизиран фестивал на четенето, в който се включиха повечето  ученици от гимназията.

    Коментирани бяха смисълът на четенето, български и европейски книги (класически и нови). Учители и ученици четоха и рецитираха откъси от наши и чужди автори. Особено интересно се получи четенето на „Малкият принц“ от Антоан дьо Сент-Екзюпери. Текстът бе четен на няколко езика. 

    Всяка книга е врата към нови идеи, към приключения, към мечти.

    В забързаното ежедневие четенето ни дава мигове спокойствие и ни напомня колко важно е да отделяме време за себе си. То развива мисленето, обогатява речника, стимулира креативността и ни учи да гледаме на света от различни ъгли.

    Нека всеки ден да отваряме книга, да подаряваме история, да споделяме вдъхновение.

    Нека насърчаваме децата да обичат четенето, защото в една книга може да се крие началото на бъдещата им мечта.

    Честит Ден на четенето!

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Кола излетя от платформа и се обърна по таван
    Кола излетя от платформа и се обърна по таван
    преди 2 часа
    Самодейни подобрения по знаците в Хасково: Бавно, yavaş, деца!
    Самодейни подобрения по знаците в Хасково: Бавно, yavaş, деца!
    преди 2 часа
    Благотворителна вечер на Инър Уйл клуб Хасково в подкрепа на „Спасителен клуб за Бъдеще – Хасково“
    Благотворителна вечер на Инър Уйл клуб Хасково в подкрепа на „Спасителен клуб за Бъдеще – Хасково“
    преди 3 часа
    Ученици от Езиковата гимназия посетиха печатница в Деня на четенето - България
    Ученици от Езиковата гимназия посетиха печатница в Деня на четенето - България
    преди 3 часа
    Волейболистките на Езиковата гимназия триумфираха на ученическите игри
    Волейболистките на Езиковата гимназия триумфираха на ученическите игри
    преди 3 часа
    Със символична първа копка започна обновяването на ДГ 1 „Ян Бибиян“ в Хасково
    Със символична първа копка започна обновяването на ДГ 1 „Ян Бибиян“ в Хасково
    преди 6 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Клеопатра: Истинската история на последната кралицата на Египет

    Случаен виц

    Кола излетя от платформа и се обърна по таван

    Около веригата от правила винаги трябва да има пръстен на сребърна нишка на въображението. - Роберт Шуман

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сьомга с аспержи
    Сьомга с аспержи

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини