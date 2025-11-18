От х:

ФСГ с бинарен урок за Световната седмица за информираност относно употребата на антибиотици

    Ученици от Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“ в Хасково превърнаха класната стая в сцена, а обучението – в истинско забавление. 

    Днес възпитаници от 10А и 11В клас участваха в бинарен образователен урок „От колбата през компютъра към бъдещето“. Техни ментори са: Десислава Василева и Катя Христова  – преподаватели по химия и биология.

    Инициативата е част от „Световната седмица за информираност на обществеността относно употребата на антибиотици“ и събра ученици, учители и гости от РУО  – Хасково.

    В рамките на играта гимназистите влязоха в роли на фармацевти, химици и микробиолози, работещи в голям фармацевтичен концерн. С много ентусиазъм, творчество и усмивки, участниците представиха реални ситуации, свързани с употребата и злоупотребата с антибиотици.

    Чрез преживяване в екипна работа, те научиха повече за антибиотичната резистентност и важността на отговорното отношение към лечението.

    Събитието завърши с поздрав от старши експерт по Природни науки и екология в РУО Хасково – Живка Стайкова, която изрази своята подкрепа към инициативата и заяви, че младите хора могат да бъдат двигател на промяната, разбирайки какво стои зад един антибиотик, и че гимназистите са вече част от решението, а не от проблема.

    Източник: Haskovo.NET

