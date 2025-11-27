Бившият Икономически техникум (ФСГ) празнува 75 г. от създаването си

Бившият Икономически техникум в Хасково, сега Финансово-стопанската гимназия „Атанас Буров“, празнува 75 години от създаването си. По този повод бе организирано тържество в читалище „Заря“. Мотото на празника бе „75 години знание и вдъхновение“.

В концерта участваха настоящи и бивши възпитаници на гимназията, но и гостуващи формации.

Поздравления към присъстващите отправиха директорът Цанко Цанков, областният управител д-р Стефка Здравкова и началникът на Регионалното управление на образованието Силвия Касабова.

В словото си Цанко Цанков заяви, че този юбилей е знак на зрялост, непрекъснато развитие и устойчивост.

През гимназията са минали много поколения учители и ученици. Сред преподавателите бе и фоторепортерът на Haskovo.net Ники Матанов, който близо две десетилетия преподаваше в часовете по История. Днес той поздрави бившите си колеги и възпитаници, държейки фотоапарата в ръка.

Поздравителен адрес за празника имаше от Министерството на образованието и науката.

„Днешният празник е израз не само на дългогодишна история, традиции и последователност, но и на обещание за нови успехи и развитие“, каза от сцената д-р Стефка Здравкова. Тя изказа увереност, че гимназията ще продължи да е пример за качествено образование и модерна учебна среда.