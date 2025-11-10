От х:

Ученици от ФСГ отбелязаха Международния ден на счетоводителя

    На 10 ноември във ФСГ „Атанас Буров“ Хасково учениците от 11б клас отбелязаха Международния ден на счетоводителя с изнесен открит урок, посветен на историята, развитието и значението на счетоводната професия.

    В урока бяха включени забавни въпроси, игри и закачки, чрез които участниците и гостите тестваха знанията си и се забавляваха, откривайки колко любопитни факти и хумор може да има дори и в света на цифрите. Учениците показаха, че счетоводителят е не само пазител на точността, но и човек на отговорността, реда и професионалната етика. Чрез този урок те доказаха, че професията „счетоводител“ е важна, актуална и вдъхновяваща – и че бъдещето на финансовия свят е в сигурни ръце.

    Урокът премина под мотото: „Счетоводството не е просто числа, а изкуството да поддържаш баланс – в документите и в живота.“

    Учениците от 10 Б и 10 В клас подготвиха тематични табла, посветени на професията.

