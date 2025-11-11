Жълт код за валежи в Хасковска област във вторник

Жълт код за валежи от дъжд е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за 10 общини в региона, с изключение на Стамболово. На места количествата ще достигнат до 35 литра на квадратен метър.

През деня ще бъде сравнително топло за този период на годината, но малко по-хладно от вчера. Максималната температура в областта ще достигне 17 градуса.

През вечерта ще бъде предимно облачно, но в началото на новото денонощие ще се изясни. В сряда ще е предимно слънчево, като дневните стойности ще се задържат като днешните.