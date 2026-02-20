От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

3 °C

Слънце, дъжд и полусилен южен вятър в петък

Изключително динамично ще бъде днес времето в Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня слънцето ще се показва, но на моменти ще бъде засенчено от облаци. Ще духа от умерен до полусилен южен вятър, но дневните стойности ще бъдат сравнително високи. Максималната температура в региона ще достигне 15 градуса.

Още в следобедните часове ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат през нощта, включително и в събота, когато дневните стойности ще се понижат с 4-5 градуса. 

Видеа по темата

Facebook коментари

Коментари в сайта

Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
Вход

Още новини от Хасково

8-метрово „коте“ запушило водопровода на Тънково
8-метрово „коте“ запушило водопровода на Тънково
преди 15 часа
Насрочиха консултации за избор на членове на РИК-Хасково за изборите на 19 април
Насрочиха консултации за избор на членове на РИК-Хасково за изборите на 19 април
преди 15 часа
Продават 15 кубика дървесина от санитарна сеч на тополи в Хасково с начална цена 1200 евро без ДДС
Продават 15 кубика дървесина от санитарна сеч на тополи в Хасково с начална цена 1200 евро без ДДС
преди 17 часа
НСИ: 1 988 лева достигна средната брутна месечна работна заплата в област Хасково през декември 2025 г.
НСИ: 1 988 лева достигна средната брутна месечна работна заплата в област Хасково през декември 2025 г.
преди 18 часа
Задържаха над 4000 старинни монети и предмети в товарен автомобил
Задържаха над 4000 старинни монети и предмети в товарен автомобил
преди 20 часа
Хасковлии се жалваха от образуване на голяма локва в „Хисаря“
Хасковлии се жалваха от образуване на голяма локва в „Хисаря“
преди 20 часа

Още новини

Препоръчано видео

img
Музика – СТЕНЛИ - Власт

Случаен виц

8-метрово „коте“ запушило водопровода на Тънково

Ако се страхуваш да не загубиш, тогава не би имал смелостта да победиш. Бьорн Борг

Последни обяви

Случайна рецепта

Питки с яйце, сирене и сусам
Питки с яйце, сирене и сусам

За Haskovo.NET

Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

Главен редактор

Анета Кутелова

Телефони

038 536 277
038 536 555
038 536 554 - Реклама

Последвай ни

© Copyright Haskovo.NET
Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
Последни новини