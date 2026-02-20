Слънце, дъжд и полусилен южен вятър в петък

Изключително динамично ще бъде днес времето в Хасковска област, прогнозират метеоролозите.

В първата половина на деня слънцето ще се показва, но на моменти ще бъде засенчено от облаци. Ще духа от умерен до полусилен южен вятър, но дневните стойности ще бъдат сравнително високи. Максималната температура в региона ще достигне 15 градуса.

Още в следобедните часове ще започнат валежи от дъжд, които ще продължат през нощта, включително и в събота, когато дневните стойности ще се понижат с 4-5 градуса.