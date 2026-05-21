Свиленград, Харманли и няколко села са с нарушено водозахранване заради аварии

Екипи на ВиК отстраняват авария на ул. „Иларион Макариополски“ в Свиленград, което е причината за нарушено водоподаване в района. От водното дружество предупреждават и за възможни смущения в Харманли, в района на стадиона, където се отстраняват две аварии.

Строително-ремонтни дейности се извършват и по водопроводите в и към селата Александрово, Преславец и Овчарово. Поради подмяна на спирателен кран, за кратко днес с нарушено водоподаване ще бъде и село Николово.

През нощта екипи на ВиК отстраниха авария на напорен водопровод от ПС „Горски извор“ към ПС „Вълканово“. Тази сутрин започна възстановяване на водоподаването. Възможно е временно помътняване на водата в селата Минерални бани, Татарево, Брястово, Спахиево, Колец и Сираково.