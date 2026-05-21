Спорт и награди: ПГДС „Цар Иван Асен II“ с празник на „Кенана“ срещу агресията

ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково организира спортен празник на откритата фитнес площадка на „Кенана“. Проявата се проведе за втора поредна година по проект „Училище на доверието“, процедура „Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване на агресията в училище“.

Имаше спортни състезания, в които гимназистите се включиха с ентусиазъм и демонстрираха завидни умения. Трябваше да изпълнят комплекс от три упражнения за време до 1 минута – 30 лицеви опори, 15 кофички и 10 набирания. Много от възпитаниците на ПГДС успяха да покрият норматива и заслужиха аплодисментите на съученици, учители, приятели и гости, дошли да наблюдават спортните прояви. Наставления им даваше старши учителят по физическо възпитание и спорт Стайко Стоев.

Всички бяха поздравени от директора на гимназията Маргарита Топалова. Тя връчи грамоти на изявени ученици и учители, представили се достойно на национални състезания и конкурси през тази учебна година. Отличията са присъдени с решение на Педагогическия съвет.

Отличаването на изявените ученици и учители бе в навечерието на най-светлия празник в българското образование – 24 май.

Проектът продължава до 31 декември 2029 г., а стойността му е 127 354 евро. Той е насочен основно към три целеви групи – учители, ученици и родители, като главната му цел е постигането на разбирателство, толерантност и добронамереност.

Анета Кутелова