От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

Спорт и награди: ПГДС „Цар Иван Асен II“ с празник на „Кенана“ срещу агресията

Изображение 1 от 40
Покажи в галерия

    ПГДС „Цар Иван Асен II“ в Хасково организира спортен празник на откритата фитнес площадка на „Кенана“. Проявата се проведе за втора поредна година по проект „Училище на доверието“, процедура „Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване на агресията в училище“.

    Имаше спортни състезания, в които гимназистите се включиха с ентусиазъм и демонстрираха завидни умения. Трябваше да изпълнят комплекс от три упражнения за време до 1 минута – 30 лицеви опори, 15 кофички и 10 набирания. Много от възпитаниците на ПГДС успяха да покрият норматива и заслужиха аплодисментите на съученици, учители, приятели и гости, дошли да наблюдават спортните прояви. Наставления им даваше старши учителят по физическо възпитание и спорт Стайко Стоев.

    Всички бяха поздравени от директора на гимназията Маргарита Топалова. Тя връчи грамоти на изявени ученици и учители, представили се достойно на национални състезания и конкурси през тази учебна година. Отличията са присъдени с решение на Педагогическия съвет.

    Отличаването на изявените ученици и учители бе в навечерието на най-светлия празник в българското образование – 24 май.

    Проектът продължава до 31 декември 2029 г., а стойността му е 127 354 евро. Той е насочен основно към три целеви групи – учители, ученици и родители, като главната му цел е постигането на разбирателство, толерантност и добронамереност.

    Анета Кутелова

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Литургия и курбан за здраве в църквата „Св. Св. Константин и Елена“ в с. Крепост
    Литургия и курбан за здраве в църквата „Св. Св. Константин и Елена“ в с. Крепост
    преди 1 час
    Свиленград, Харманли и няколко села са с нарушено водозахранване заради аварии
    Свиленград, Харманли и няколко села са с нарушено водозахранване заради аварии
    преди 1 час
    Най-продаваните смартфони и аксесоари в онлайн магазина на Yettel са с отстъпки до 120 евро
    Най-продаваните смартфони и аксесоари в онлайн магазина на Yettel са с отстъпки до 120 евро
    преди 2 часа
    Специална организация на движението за абитуриентските балове край парк „Кенана“ в Хасково
    Специална организация на движението за абитуриентските балове край парк „Кенана“ в Хасково
    преди 3 часа
    Заловиха шофьор без книжка и с неизрядна кола
    Заловиха шофьор без книжка и с неизрядна кола
    преди 3 часа
    Задържаха хасковлия за системни кражби от хипермаркет
    Задържаха хасковлия за системни кражби от хипермаркет
    преди 3 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Музика – Sweet Home Alabama

    Случаен виц

    Заловиха шофьор без книжка и с неизрядна кола
    Свиленград, Харманли и няколко села са с нарушено водозахранване заради аварии

    Заекът никога няма да изпревари костенурката. - Зенон

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Телешки кюфтета с картофи
    Телешки кюфтета с картофи

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.