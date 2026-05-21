Литургия и курбан за здраве в църквата „Св. Св. Константин и Елена“ в с. Крепост

Храмов празник имат днес в димитровградското село Крепост. Рано сутринта жители на населеното място се събраха в църквата „Св. Св. Константин и Елена“. В храма отец Атанас отслужи литургия.

В църковния двор междувременно се приготвяше курбан, който бе осветен и раздаден за здраве.

Празникът в Крепост продължава със селския сбор. Програмата включва различни събития. В 18:30 часа ще започне концерт с участието на танцовите състави „Омая“ при НЧ „Селска пробуда – 1927“ и приятели от Танцов клуб „КолоРа“.

В 19:00 часа е концертът на оркестър „Славей“ с ръководител Славчо Ангелов.