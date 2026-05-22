Жълт код за дъжд в Хасковско в първия ден на баловете

Жълт код за дъжд е в сила за днес в Хасковска област, съобщиха от НИМХ. Предупреждението важи за 7 общини в региона – Хасково, Димитровград, Харманли, Минерални бани, Свиленград и Симеоновград, в които има краткотрайни, на места временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Очакват се локални количества между 20 и 35 литра на квадратен метър.

Днес ще бъде малко по-хладно от вчера. Максималната температура в региона няма да надхвърли 19 градуса.

Валежите ще продължат и през нощта, включително и през уикенда.