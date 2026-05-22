Седем души са задържани с наркотици при акция в Хасковско

Седем мъже, сред които и двама непълнолетни, са били заловени с наркотици при специализирана полицейска акция в Хасково, Димитровград, Любимец и Харманли, съобщиха от полицията.
 
Най-голямото количество дрога е открито в дома на 25-годишен мъж от село Узунджово. При претърсване полицаите са иззели около 150 грама суха зелена листна маса, реагирала на марихуана.
 
В Хасково е бил задържан и 35-годишен мъж, в чийто дом на улица „Република“ са намерени още 15 грама марихуана. Той е оставен в ареста за срок до 24 часа.
 
По време на акцията са установени и двама 16-годишни младежи. Единият е предал доброволно около грам кристално вещество за пушене, а другият – от село Маслиново – грам марихуана.
 
В ареста в Димитровград е пренощувал 20-годишен младеж, у когото били открити три плика с близо 20 грама марихуана.
 
В Любимец полицаите са задържали 40-годишен мъж с 0,3 грама бяло кристално вещество.
 
Последният случай е от Харманли. При проверка на 36-годишен шофьор униформените открили саморъчно свита цигара с марихуана. Последвалото претърсване в дома му разкрило още 25 грама марихуана, 50 грама бяло кристално вещество, 2 грама прахообразна дрога и електронна везна.
 
По всички случаи са образувани проверки и досъдебни производства.
Източник: Haskovo.NET

