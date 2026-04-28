Откриха дрога и 18 саксии с марихуана в дома на мъж, хванат дрогиран зад волана

Полицаи задържаха мъж за шофиране след употреба на дрога и за държане на наркотици в Хасково, съобщиха от МВР. В 9:50 часа, в понеделник, патрул от управлението е спрял за проверка на улица „Александър Стамболийски“ лек автомобил „Мицубиши“. Колата е била шофирана от 45-годишен мъж от града.

Водачът е тестван с техническо средство, което показало употреба на кокаин и канабис. Стартирало е бързо производство. В хода на работата, служителите са извършили претърсване в имот, обитаван от задържания.

В къща са намерени 18 саксии засети с конопени растения с височина до 30 см, за които са полагани системни грижи, препарати за поддържането им и конопени семена. Общо иззетото количество е 12,5 кг изсушена листна маса, 2 сгъвки с бяло прахообразно вещество с тегло 5 грама и таблетка с лого.

Предстои веществата да преминат през експертиза за потвърждаване на вида им. Мъжът е задържан по образуваното досъдебно производство. В ареста на хасковското управление е доведен снощи и младеж на 24 г., държал в себе си 3 сгъвки с кристал за пушене с общо тегло 2 грама. Последвало е задържането му до 24 часа по заведеното бързо производство.

Източник: Haskovo.NET

Започва специализирана полицейска операция "Алкохол, наркотици, неправоспособност и скорост“
Хасково празнува! Станислав Станков получи званието "Почетен гражданин"
Хасково отпразнува Деня на независимостта
7-годишно дете и възрастна жена пострадаха при взрив на газова бутилка
Хасково отбеляза 138 години от Съединението на България
Оставиха в ареста задържаният с дрога за 300 хил. лева
Рибари от Кърджали, Хасково, Пловдив и София са готови да излязат на протест, заради продължаващото измиране на рибата в язовир „Студен кладенец“
Кирил Петков и Асен Василев на посещение в Хасково
Сесия на общински съвет Хасково

ОФК „Хасково“ с два мача през седмицата. Юлий Шекеров и Тейнур Марем са под въпрос
Извадиха растения, дълги над 20 м от водопровод
Без опасност за живота е водач, пострадал при катастрофата до Цигаренa фабрика
Предимно слънчево, градусите скачат до 21
Ученици от ФСГ-Хасково за пореден път сред най-добрите на национално състезание по програмиране
Хасковски таланти от школата „Вале“ покориха националния връх в състезание по роботика
