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Задържаха светкавично откраднал раница от чужденец, разкриха и трима непълнолетни крадци

Служители на полицията в Хасково реагираха светкавично и задържаха 19-годишен местен жител, заподозрян в кражба на раница с ценни вещи от автогарата в областния град, съобщиха от МВР.

Сигналът е подаден вчера от 21-годишен гражданин на Узбекистан, който съобщил, че от пейка на автогарата е била открадната раницата му. В нея се намирали лаптоп, преносимо зарядно устройство и две банкови карти.

След незабавно предприети издирвателни действия полицаите установили извършителя – 19-годишен хасковлия, познат на органите на реда. Младежът признал за извършеното деяние и доброволно предал откраднатите вещи, които били върнати на собственика с протокол.

Междувременно служители на Районното управление в Симеоновград разкриха трима непълнолетни, извършили кражба от хранителен магазин в село Калугерово. Момчетата на 17, 15 и 13 години от Гълъбово проникнали в търговския обект, след като счупили прозореца на входната врата. От магазина били откраднати колбаси, безалкохолни напитки и цигари.

По време на работата по случая полицаите установили, че тримата са съпричастни и към опит за кражба на вещи от отключен автомобил, оставен без надзор от собственичката му.

Непълнолетните признали също, че са извършили кражба на три велосипеда на територията на Гълъбово. По всички случаи продължава работа за изясняване на обстоятелствата и документиране на престъпната дейност.

Източник: Haskovo.NET

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