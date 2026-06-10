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33 °C

Слънчево и горещо

Слънчево и горещо ще бъде днес в Хасковска област. Минималните температури ще са 16 градуса, а максималните ще бъдат над 30. 

В четвъртък преди обяд над страната ще бъде слънчево. Около и след обяд над западната половина от страната, а привечер и до полунощ и над североизточните райони, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места там ще има краткотрайни валежи и гръмотевици; повишава се и вероятността за локални интензивни явления и градушки. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 28° и 33°, в отделни райони и по-високи.

В петък с усилване на вятъра от северозапад, а в Източна България по-късно през деня – от североизток, ще започне да нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен фронт се повишава вероятността валежите и гръмотевичните бури да са много интензивни, а количествата на валежите в източната половина от Северна България и на места в Южна, да са значителни, в отделни райони достигащи 80-100 mm. Температурите ще се понижат значително и максималните ще са между 20° и 25°. През нощта срещу събота значителни по количество ще има все още главно в Източна България.

Източник: Haskovo.NET

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