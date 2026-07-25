„Димитровград“ направи реми с дубъла на „смърфовете“

„Димитровград“ изигра поредната си контрола от предсезонната подготовка. Тимът посрещна дубъла на „Локомотив“ (Пловдив). Двубоят започна по отличен начин за домакините. Още в самото начало димитровградчани поведоха след автогол. Последва още едно попадение за домакините. Резултатът стана 2:0 след гола на Георги Георгиев. До почивката гостите върнаха едно попадение, а през второто полувреме резултатът стана 2:2. Така и завърши мачът. Следяващата контрола за „Димитровград“ е след седмица. Следващата събота тимът посреща „Борислав“ (Първомай).