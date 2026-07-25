От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

27 °C

„Димитровград“ направи реми с дубъла на „смърфовете“

Изображение 1 от 34
Покажи в галерия

    „Димитровград“ изигра поредната си контрола от предсезонната подготовка. Тимът посрещна дубъла на „Локомотив“ (Пловдив). Двубоят започна по отличен начин за домакините. Още в самото начало димитровградчани поведоха след автогол. Последва още едно попадение за домакините. Резултатът стана 2:0 след гола на Георги Георгиев. До почивката гостите върнаха едно попадение, а през второто полувреме резултатът стана 2:2. Така и завърши мачът. Следяващата контрола за „Димитровград“ е след седмица. Следващата събота тимът посреща „Борислав“ (Първомай). 

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Спорт

    Мъж получи условна присъда за използване на фалшиви евробанкноти
    Мъж получи условна присъда за използване на фалшиви евробанкноти
    преди 1 час
    Турнир по риболов се провежда в Конуш
    Турнир по риболов се провежда в Конуш
    преди 2 часа
    ВиК Хасково подготви съоръженията за летния сезон
    ВиК Хасково подготви съоръженията за летния сезон
    преди 2 часа
    Прекратиха производства срещу трима общински съветници в Минерални бани, съветът остава с 11 души
    Прекратиха производства срещу трима общински съветници в Минерални бани, съветът остава с 11 души
    преди 2 часа
    Тополовград с нови социални услуги за хората с увреждания
    Тополовград с нови социални услуги за хората с увреждания
    преди 2 часа
    Промяна в уличната регулация ще бъде извършена в села в община Минерални бани
    Промяна в уличната регулация ще бъде извършена в села в община Минерални бани
    преди 4 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Бъдещето на науката и какво ни очаква?

    Случаен виц

    ВиК Хасково подготви съоръженията за летния сезон
    Мъж получи условна присъда за използване на фалшиви евробанкноти

    Вместо да се възпитава уважение към закона, по-добре да се възпитава усет за справедливост. - Хенри Дейвид Торо

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Сладко от вишни с костилки
    Сладко от вишни с костилки

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.