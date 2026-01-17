От х:

Димитровград“ победи „Хасково“ в контролна среща

    Отборът на „Димитровград“ записа успех във втората си контрола. Тимът спечели домакинството си на ОФК „Хасково“, за когото това бе първа проверка през зимната подготовка. 

    След нулево първо полувреме, в което по-сериозни положения липсваха, през втората част бяха отбелязани три попадения. Владислав Узунов откри резултата за гостите пет минути след подновяване на играта. Малко по-късно новото попълнение на „Димитровград“ Мирослав Енчев изравни след корнер. 

    До края на мача Андреан Стоянов вкара втори гол за домакините и реализира пълен обрат. 

    Така след равенството си с юношите на „Арда“ димитровградчани вече имат и успех в контролите си. Следващата проверка за тима е на 24 януари с отбора на „Гигант“ (Съединение). 

    Същият ден ОФК „Хасково“ ще играе с тима на „Загорец“. 

    Източник: Haskovo.NET

