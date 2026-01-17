ОФК „Хасково“ с първа контрола днес. Гостува на „Димитровград“

Отборът на ОФК „Хасково“ ще изиграе първата си контрола днес. Тимът на Живко Желев ще гостува на „Димитровград“.

За хасковлии това е първа проверка, а „Димитровград“ вече записа равенство с юношите на „Арда“. Преди седмица мачът завърши при резултат 3:3. Преди дни димитровградчани се подсилиха с опитния защитник Мирослав Енчев и младия нападател Александър Карталов.

За „Хасково“ добрата новина е, че в игра се завръща Костадин Пеев, който дълго време се възстановяваше след извадено рамо. Старши треньорът Живко Желев коментира пред eTV, че ще даде шанс на всички свои състезатели да се включат в контролата. Единствено правещият силен сезон Христо Бойков няма да влезе на терена, заради лека травма.

„Надявам се всички да са здрави през остатъка от сезона. В момента единствено Христо Бойков има проблеми и няма да вземе участие в контролата, но мисля че не е нещо сериозно и за следващата седмица ще бъде на линия. Още сме на ранен е там от подготовката. Момчетата са на 3-4 тренировки, така че смятам в двубоя да стартират по-младите футболисти. Всички ще изиграят по 45 минути. Най-важното е след контролата всички да бъдат здрави и да продължим работата си и вече от втория мач ще започнем да изискваме повече неща от тях“, заяви Живко Желев.

Мачът между „Димитровград“ и „Хасково“ ще бъде на стадион „Раковски“ от 14:00 часа.