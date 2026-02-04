Отлагат мача на ОФК „Хасково“ за аматьорската купа заради заснежен терен

Мачът между отборите на ОФК „Хасково“ и „Марица“ (Милево) от турнира за купата на Аматьорската футболна лига се отлага. Причина стана заснеженият терен на градския стадион в Хасково. Именно местният тим трябваше да домакинства тази събота. Взето е решение междуобластният полуфинал от турнира да се изиграе в края на месеца. Срещата ще бъде на 25-ти февруари, отново на стадион „Хасково“.

До решението се е стигнало след като старши треньорите на ОФК „Хасково“ Живко Желев и на „Марица “ (Милево) Иван Кочев са разговаряли. Проведен е бил разговор с представители на БФС.

Така двата отбора продължават с подготовката си за старата на пролетния дял на първенството в Трета Югоизточна лига. „Хасково“ и „Марица“ ще се изправят един срещу друг и в първия кръг от пролетния дял на шампионата. Двубоят е на 14 февруари от 14:00 часа в Хасково.