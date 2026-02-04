От х:

Спад на делата в Районен съд – Хасково, някои от казусите вече са електронни

    Спад в броя на делата в Районен съд – Хасково през изминалата 2025 г. в сравнение с предходните години. Това съобщи на брифинг днес председателят съдия Пламен Георгиев при годишния отчет за дейността на институцията. На събитието присъстваха двамата му заместници Иван Маринов – ръководител на „Наказателно отделение“ и Христина Жисова – ръководител на „Гражданско отделение“.

    През 2025 г. са постъпили общо 4141 дела, от които 4125 са новообразуваните.

    „Вижда се спад в новообразуваните общо граждански и наказателни дела. Освен специфични фактори, тази година имаме един фактор с по-генерално значение, влияещ на броя на постъпленията и съответно на натовареността. Той е свързан с въвеждане на централизираното разпределение на граждански дела от 1 юли 2025 г., т. нар. заповедни производства по заявления по чл. 410 и чл. 417 от ГПК, с някои изключения. Това ще рече, че по дела, водени от банки, други финансови кредитни институции, доставчици на топлинна енергия и електроенергия, доставчици на комуникационни услуги срещу длъжници извън съдебния район на Районен съд – Хасково, ние вече получаваме и образуваме изцяло електронни дела, които не се водят на хартиен носител в случаите на адресна регистрация в цялата страна“, обясни съдия Пламен Георгиев.

    Административният ръководител уточни, че по заявление на дружество, например предоставящо топлинна енергия в София, срещу длъжник с постоянен адрес във Видин, делото може да бъде разгледано в Районен съд – Хасково. Това са закрити производства, като се създава изцяло електронен образ на делата. Заплащането става чрез виртуален пос терминал или по банков път. Всички документи по делото се предават електронно, с определени изключения, когато по преценка се изисква оригинал. В някои случаи производствата се образуват по подсъдност по постоянния адрес на заявителя, като се създават и хартиени дела, въз основа на искане за издаване на изпълнителен лист.

    Съдия Георгиев отчете, че кадровото обезпечаване през миналата година е било на ниво. От наличните 11 щата за слъжността „съдия“ всички са били заети, но реално в институцията са действали 10 магистрати, тъй като един е бил командирован в Администратиивен съд – Хасково. Трансферът не се е отразил на дейността.

    Иключително висок атестват за работата на съдиите от наказателно и гражданско отделение отчете председателят на институцията, в която около 86% от делата приключват в 3-месечен срок от образуването им до постановяване на краен съдебен акт. Такива бяха впечатленията и през предгодните две години – 2023 и 2024.

    Източник: Haskovo.NET

    Широките жестове, както и чековете, имат нужда от обезпечение. - Валентин Домил

