Ротари клуб Хасково-Аида осигури безплатни изследвания за мъже за рак на простата

Ротари клуб Хасково-Аида предприе поредна здравна инициатива за жителите на областния град. Този път фокусът е „Превенция на мъжкото здраве“. От организацията с президент Пламен Петков са планирали безплатни кръвни изследвания с цел профилактика срещу рака на простатната жлеза при мъжете. Този вид карцином е особено лечим при ранно откриване чрез изследване на простатно-специфичен антиген /PSA/.

Изследванията ще се правят в Медико-диагностична лаборатория „ДЕЛПЕМ“ в Хасково. Подробности за заболяването и изследванията даде д-р Минка Делчева.

Д-р Делчева, кога и къде ще се провеждат изследванията и как мъжете могат да се включат?

Кампанията стартира на 9 февруари и ще приключи на 15 март тази година. Изследванията ще се извършват в Медико-диагностична лаборатория „ДЕЛПЕМ“ в Хасково. Не е нужно предварително записване. За да се осигури добра организация и спокойна среда за всеки участник, ние сме осигурили две места за пробовземане. Желаещите ще бъдат обслужвани всеки вторник и четвъртък от 7:00 до 11:00 часа в централната ни лаборатория на бул. „България“ 73-А и в манипулационната ни на бул. „България“ 152.

Какво представлява самият тест и каква е неговата цел?

Тестът представлява изследване на PSA – простатно-специфичен антиген, който е важен маркер за състоянието на простатната жлеза и позволява ранно откриване на рискови промени, често още преди появата на симптоми.

За кои групи мъже е предназначена кампанията?

Кампанията е насочена към мъже над 50-годишна възраст, както и към мъже над 45 години с фамилна обремененост /баща, брат с карцином на простата/. Това са рискови групи, при които профилактиката е особено важна.

Думата „рак“ често звучи като присъда. Какво е значението на ранното откриване?

Това е много важен въпрос. Истината е, че ракът на простатата, открит навреме, е един от най-лечимите онкологични заболявания. При ранна диагноза лечението е по-щадящо, прогнозата е отлична и мъжът може да води напълно нормален живот. Късното откриване, за съжаление, често означава по-тежко лечение и сериозни усложнения. Затова профилактиката не бива да ни плаши, тя спасява. Мъжкото здраве не трябва да бъде тема табу. Един кръвен тест може да спаси живот. Превенцията не е повод за страх – тя е акт на отговорност към себе си и към семейството.

Това е поредна инициатива на Ротари клуб Хасково-Аида, насочена към човешкото здраве. Занапред предвиждат ли се още здравни кампании?

Да, категорично. За Ротари клуб Хасково-Аида здравето винаги е било и ще бъде приоритет. Планират се и други профилактични кампании, насочени както към мъжкото, така и към женското и детското здраве, защото вярваме, че информираното общество е по-здраво общество.

Карцином на простатната жлеза

Значение на ранното откриване чрез изследване на простатно-специфичен антиген /PSA/

Какво представлява простатната жлеза?

Простатната жлеза е малък орган с размер на кестен, разположен под пикочния мехур при мъжете. Тя има важна роля в образуването на семенната течност и има ключова роля за репродуктивното здраве.

Какво е карцином на простатната жлеза?

Карциномът на простатната жлеза е злокачествено заболяване, което се развива, когато клетки на простатата започнат да се делят неконтролируемо

Това е едно от най-често срещаните онкологични заболявания при мъжете, особено след 50-годишна възраст. В ранните си стадии заболяването често протича без симптоми, което прави профилактичните изследвания от решаващо значение.



Възможни симптоми в по-напреднал стадий:

• често уриниране, особено нощем

• затруднено или прекъсващо уриниране

• слаба струя на урината

• болка или парене при уриниране

• болки в таза, кръста или долната част на гърба

• наличие на кръв в урината или семенната течност



Важно е да се отбележи, че наличието или липса на симптоми не е надежден показател за наличие или отсъствие на заболяване!



Какво представлява PSA тестът?

Простатно-специфичният антиген (PSA) е белтък, произвеждан от простатната жлеза, който се измерва чрез кръвен тест.

Повишените стойности на PSA могат да бъдат ранен индикатор за:

карцином на простатата

доброкачествено уголемяване /хиперплазия/ на жлезата

простатит /възпаление на простатата/

PSA тестът не поставя диагноза, но е изключително ценен инструмент за ранно откриване и навременно насочване към специалист, ако е необходимо.



Защо ранното откриване е толкова важно?

• В ранните стадии карциномът на простатата е лечим в много висок процент

• Навременното лечение е по-щадящо и с по-добра прогноза

• Намалява се рискът от усложнения и метастази

• Подобрява се качеството и продължителността на живота



Кои мъже е препоръчително да се изследват?

• Всички мъже над 50 години

• Мъже над 45 години с фамилна обремененост

• Мъже с оплаквания от страна на пикочно-половата система

• Мъже, които желаят активна профилактика и контрол на здравето си



Участие в профилактичната извадка

Участието в настоящата извадка включва доброволно изследване на PSA чрез кръвен тест.

Резултатите се обработват конфиденциално и се използват с цел:

Ранно откриване на рискови отклонения

Насочване за консултация със специалист при необходимост

Повишаване на информираността и профилактиката сред мъжете

Ранното откриване е най-доброто лечение.

Простатният карцином е лечим, когато се диагностицира навреме.

Едно изследване спасява живот!