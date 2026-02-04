Ротари клуб Хасково-Аида осигури безплатни изследвания за мъже за рак на простата

Ротари клуб Хасково-Аида предприе поредна здравна инициатива за жителите на областния град. Този път фокусът е „Превенция на мъжкото здраве“. От организацията с президент Пламен Петков са планирали безплатни кръвни изследвания с цел профилактика срещу рака на простатната жлеза при мъжете. Този вид карцином е особено лечим при ранно откриване чрез изследване на простатно-специфичен антиген /PSA/.
Изследванията ще се правят в Медико-диагностична лаборатория „ДЕЛПЕМ“ в Хасково. Подробности за заболяването и изследванията даде д-р Минка Делчева.
Д-р Делчева, кога и къде ще се провеждат изследванията и как мъжете могат да се включат?
Кампанията стартира на 9 февруари и ще приключи на 15 март тази година. Изследванията ще се извършват в Медико-диагностична лаборатория „ДЕЛПЕМ“ в Хасково. Не е нужно предварително записване. За да се осигури добра организация и спокойна среда за всеки участник, ние сме осигурили две места за пробовземане. Желаещите ще бъдат обслужвани всеки вторник и четвъртък от 7:00 до 11:00 часа в централната ни лаборатория на бул. „България“ 73-А и в манипулационната ни на бул. „България“ 152.
Какво представлява самият тест и каква е неговата цел?
Тестът представлява изследване на PSA – простатно-специфичен антиген, който е важен маркер за състоянието на простатната жлеза и позволява ранно откриване на рискови промени, често още преди появата на симптоми.
За кои групи мъже е предназначена кампанията?
Кампанията е насочена към мъже над 50-годишна възраст, както и към мъже над 45 години с фамилна обремененост /баща, брат с карцином на простата/. Това са рискови групи, при които профилактиката е особено важна.
Думата „рак“ често звучи като присъда. Какво е значението на ранното откриване?
Това е много важен въпрос. Истината е, че ракът на простатата, открит навреме, е един от най-лечимите онкологични заболявания. При ранна диагноза лечението е по-щадящо, прогнозата е отлична и мъжът може да води напълно нормален живот. Късното откриване, за съжаление, често означава по-тежко лечение и сериозни усложнения. Затова профилактиката не бива да ни плаши, тя спасява. Мъжкото здраве не трябва да бъде тема табу. Един кръвен тест може да спаси живот. Превенцията не е повод за страх – тя е акт на отговорност към себе си и към семейството.
Това е поредна инициатива на Ротари клуб Хасково-Аида, насочена към човешкото здраве. Занапред предвиждат ли се още здравни кампании?
Да, категорично. За Ротари клуб Хасково-Аида здравето винаги е било и ще бъде приоритет. Планират се и други профилактични кампании, насочени както към мъжкото, така и към женското и детското здраве, защото вярваме, че информираното общество е по-здраво общество.
Карцином на простатната жлеза
Значение на ранното откриване чрез изследване на простатно-специфичен антиген /PSA/
Какво представлява простатната жлеза?
Простатната жлеза е малък орган с размер на кестен, разположен под пикочния мехур при мъжете. Тя има важна роля в образуването на семенната течност и има ключова роля за репродуктивното здраве.
Какво е карцином на простатната жлеза?
Карциномът на простатната жлеза е злокачествено заболяване, което се развива, когато клетки на простатата започнат да се делят неконтролируемо
Това е едно от най-често срещаните онкологични заболявания при мъжете, особено след 50-годишна възраст. В ранните си стадии заболяването често протича без симптоми, което прави профилактичните изследвания от решаващо значение.
Възможни симптоми в по-напреднал стадий:
• често уриниране, особено нощем
• затруднено или прекъсващо уриниране
• слаба струя на урината
• болка или парене при уриниране
• болки в таза, кръста или долната част на гърба
• наличие на кръв в урината или семенната течност
Важно е да се отбележи, че наличието или липса на симптоми не е надежден показател за наличие или отсъствие на заболяване!
Какво представлява PSA тестът?
Простатно-специфичният антиген (PSA) е белтък, произвеждан от простатната жлеза, който се измерва чрез кръвен тест.
Повишените стойности на PSA могат да бъдат ранен индикатор за:
- карцином на простатата
- доброкачествено уголемяване /хиперплазия/ на жлезата
- простатит /възпаление на простатата/
PSA тестът не поставя диагноза, но е изключително ценен инструмент за ранно откриване и навременно насочване към специалист, ако е необходимо.
Защо ранното откриване е толкова важно?
• В ранните стадии карциномът на простатата е лечим в много висок процент
• Навременното лечение е по-щадящо и с по-добра прогноза
• Намалява се рискът от усложнения и метастази
• Подобрява се качеството и продължителността на живота
Кои мъже е препоръчително да се изследват?
• Всички мъже над 50 години
• Мъже над 45 години с фамилна обремененост
• Мъже с оплаквания от страна на пикочно-половата система
• Мъже, които желаят активна профилактика и контрол на здравето си
Участие в профилактичната извадка
Участието в настоящата извадка включва доброволно изследване на PSA чрез кръвен тест.
Резултатите се обработват конфиденциално и се използват с цел:
- Ранно откриване на рискови отклонения
- Насочване за консултация със специалист при необходимост
- Повишаване на информираността и профилактиката сред мъжете
Ранното откриване е най-доброто лечение.
Простатният карцином е лечим, когато се диагностицира навреме.
Едно изследване спасява живот!