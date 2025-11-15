Огромна съпричасност към акция „Купи и дари! Споделена трапеза!" в магазин „Хаско маркет“ в Хасково

Стотици жители и гости на Хасково се включиха в благотворителната кампания „Купи и дари! Споделена трапеза!“. Акцията започна тази сутрин в 10:00 часа и ще продължи до 19:00 часа в магазин „Хаско маркет“ на улица „Дунав“ 19 А в Хасково.

Организатори са Интеракт клуб-Хасково и Ротари клуб Хасково-Аида. Благотворителната акция се провежда традиционно в Хасково преди 21 ноември – Денят на християнското семейство.

Всеки, който пазарува в магазина днес, може да стане съпричастен дарител за бедни и самотно живеещи хора от Хасково. Даренията, които се събират са боб, леща, ориз, захар, сол, брашно, олио, оцет, консервирани храни, компоти, конфитюри, лютеница, пастет, макаронени изделия.

Тези, които имат желание да помогнат, могат да го направят до 19 часа днес в магазин „Хаско маркет“.

На излизане храните могат да бъдат оставени в колички при младежите от Интеракт клуб-Хасково, които са с брандирани тениски. Събраните продукти ще бъдат разпределени в пакети, които ще бъдат раздадени на хора в нужда от Съюза на пенсионерите в Хасково, в който членуват около 400 души.

Акцията се провежда за трети път, а при предишните две събраните хранителни продукти за хора в нужда бяха 1600 и 2100 кг.