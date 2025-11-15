Над 140 състезатели стартираха на „Приз Хасково 2025“

Над 140 състезатели по спортно ориентиране стартираха на традиционната надпревара за „Приз Хасково“. Стартовете бяха в парк „Кенана“.

Участваха ориентировачи от клубове от София, Пловдив, Стара Загора, Велико Търново, Търговище, Пазарджик, Ямбол, Дряново, Бургас и разбира се Хасково.

Имаше доста представители на домакините от местния клуб „Компас 1994“.

Надпреварата днес бе на средна дистанция. Най-дългите трасета за елитните групи бяха 4,5 км. Най-кратките бяха по 1,5 км.

Средна е дистанцията и за утрешния старт. Във втория ден надпреварата ще бъде в района на хасковското село Орлово.