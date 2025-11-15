От х:

58 мъже и 12 жени са състезават за „Най-добър пътен полицай на годината“ в Кърджали

    В ХХХI Национален конкурс „Най-добър пътен полицай на годината“ в Кърджали  участват общо 70 състезатели, от които 58 мъже и 12 жени. Конкурсът е организиран от ГД „Национална полиция“ .

    Участниците се състезават в дисциплините: „Теоретичен изпит по специализирана подготовка“, „Стрелба с пистолет“,  „Майсторско управление на мотоциклет“ и „Майсторско управление на автомобил“.

    ХХХI издание на конкурса се провежда в Кърджали с участието на представителни екипи от „Пътна полиция“ от всички областни дирекции на МВР в страната.

    Участват началниците на Пътната полиция в съответната ОД на МВр и по двама младши автоконтрольори. Хасково се представя от началника на Пътна полиция Иван Расоков и младшите автоконтрольори Живко Иванов от Хасково и Венко Велчев от Димитровград. 

    Източник: Haskovo.NET

