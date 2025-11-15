169 студенти от филиала на УНСС в Хасково тържествено получиха дипломите си днес. Завършилите випуск 25 в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково бяха поздравени от проф. д-р Надя Миронова, която е директор на центъра.

Приветствие от името на студентите поднесоха Ивета Георгиева – втора по успех при бакалаврите специалност „Мениджмънт и администрация“ и Вълчо Събев, който е с най-висок успех при обучаващите се за степен магистър.

Завършилите успешно тази година са 111 със степен бакалавър и 58 със степен магистър.