От х:

Днес в x:
Регистрация Изпрати ни новина Календар

13 °C

169 студенти от филиала на УНСС в Хасково тържествено получиха дипломите си

Изображение 1 от 17
Покажи в галерия

    169 студенти от филиала на УНСС в Хасково тържествено получиха дипломите си днес. Завършилите випуск 25 в Регионалния център за дистанционно обучение на УНСС в Хасково бяха поздравени от проф. д-р Надя Миронова, която е директор на центъра.

    Приветствие от името на студентите поднесоха Ивета Георгиева – втора по успех при бакалаврите специалност „Мениджмънт и администрация“ и Вълчо Събев, който е с най-висок успех при обучаващите се за степен магистър.

    Завършилите успешно тази година са 111 със степен бакалавър и 58 със степен магистър.

    Източник: Haskovo.NET

    Видеа по темата

    Facebook коментари

    Коментари в сайта

    Трябва да сте регистриран потребител за да можете да коментирате. Правилата - тук.
    Вход

    Още новини от Хасково

    Слънчева и приятна събота ни очаква
    Слънчева и приятна събота ни очаква
    преди 3 часа
    Жена на 44-години е участвала в отвличането на 21-годишната в Свиленград
    Жена на 44-години е участвала в отвличането на 21-годишната в Свиленград
    преди 18 часа
    Над 140 състезатели ще участват в традиционния турнир по спортно ориентиране в Хасково
    Над 140 състезатели ще участват в традиционния турнир по спортно ориентиране в Хасково
    преди 19 часа
    Деца изненадаха водачи с интересни послания
    Деца изненадаха водачи с интересни послания
    преди 19 часа
    Коледно чудо очаква своя притежател в трогателна благотворителна инициатива
    Коледно чудо очаква своя притежател в трогателна благотворителна инициатива
    преди 20 часа
    Военните формирования в Хасково и Корен с отворени врати преди Празника на сухопътните войски
    Военните формирования в Хасково и Корен с отворени врати преди Празника на сухопътните войски
    преди 21 часа

    Още новини

    Препоръчано видео

    img
    Без формат – Измерения и вибрации

    Случаен виц

    Слънчева и приятна събота ни очаква

    Съвършенството не се достига тогава, когато няма какво да прибавиш, а тогава когато няма какво да извадиш. - Антоан дьо Сент Екзюпери

    Последни обяви

    Случайна рецепта

    Салата Цезар
    Салата Цезар

    За Haskovo.NET

    Haskovo.NET е собственост на ЕСКОМ МЕДИА ГРУП ООД. Всички статии, репортажи, интервюта и други текстови, графични и видео материали, публикувани в сайта, са собственост на Haskovo.NET, освен ако изрично е посочено друго.

    Главен редактор

    Анета Кутелова

    Телефони

    038 536 277
    038 536 555
    038 536 554 - Реклама

    Последвай ни

    © Copyright Haskovo.NET
    Ние използваме „бисквитки“, за да улесним вашето сърфиране. Научете повече.
    Последни новини