Над 140 състезатели ще участват в традиционния турнир по спортно ориентиране в Хасково

Състезатели по спортно ориентиране от клубове от Хасково, София, Пловдив, Велико Търново, Стара Загора, Бургас, Ямбол и други градове ще стартират в тазгодишното издание на Приз Хасково. Организатор е местният клуб „Компас 1994“.

Ще участват над 140 ориентировачи. Утре надпреварата ще бъде в парк „Кенана“. Стартът и финалът ще са край голямата сцена, на която се провежда фестивалът „Китна Тракия пее и танцува“. Това заяви председателят на „Компас 1994“ Тодор Стратиев. Точки ще има край езерото и на самия остров, както и в гората.

В неделя е стартът край хасковското село Орлово. Тогава надпреварата ще бъде край лозовия масив на селото и в гората. И в двата дни надпреварата за „Приз Хасково“ ще бъде на средна дистанция. В зависимост от възрастта на участниците най-дългата дистанция ще бъде 4,5 км, а най-кратката 1,5 км.

В събота началото е от 13:00, а награждаването в 15:00 часа. Ден по-късно стартът е в 11:00, а награждаването в 13:00 часа.