Два гола на Христо Бойков донесоха четвърти пореден успех на „Хасково“

    В среща от 17-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна „Созопол“. Двубоят започна по отличен начин за домакините. Футболистите на Живко Желев поведоха още в третата минута. Точен за 1:0 бе Христо Бойков. След това играта се задържа в средата на терена. В 20-та минута Живко Желев се наложи да направи принудителна смяна след контузия на опитния Влади Узунов. На негово място в игра влезе Ивелин Боев. Това още повече намали опита в състава на домакините, тъй като извън игра заради контузии бяха Красимир Илиев и Костадин Пеев, а наказание изтърпяваше Тейнур Марем. 

    Въпреки това по-активни бяха футболистите на ОФК „Хасково“. 

    Постепенно гостите започнаха да организират атаки, но така и не стигаха до нещо по-опасно пред вратата на Богомил Цинцарски. До края на полувремето ново попадение не бе отбелязано и отборите се оттеглиха на почивка при резултат 1:0.

    След паузата нещата не се промениха кой знае колко. В края на мача домакините успяха да вкарат втори гол. Негов автор отново бе Христо Бойков. Победата е четвърта поредна за ОФК „Хасково“ в първенството. С нея тимът събра 23 точки. 

    В следващия кръг хасковлии гостуват на „Родопа“. Двубоят е на 22 ноември. 

    Източник: Haskovo.NET

    Последни новини