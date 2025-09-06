„Хасково“ се опита, но не успя да спре „Марица“ (Пловдив)

В среща от 6-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна водача в класирането „Марица“ (Пловдив). Мачът започна по-добре за гостите, които поведоха още през първата част. Завърналият се в състава на „Марица“, именно след престой в „Хасково“ Веселин Марчев, даде аванс на гостите, наказвайки бившия си отбор.

През второто полувреме Димчо Марков, който води хасковлии вече няколко мача, направи промени и пусна в игра Юлий Шекеров. Таранът се отплати, изравнявайки резултата.

Домакините влязоха в добър ритъм и в този момент гостите отново поведоха. В 78-та минута за 1:2 се разписа Велиян Видолов.

В последните минути хасковлии организираха финален щурм. В 87-та минута Мирослав Илиев от близко разстояние не успя да отбележи. В крайна сметка „Марица“ си тръгна с победата и с 13 точки продължава да оглавява класирането. Хасковлии пък са на предпоследното място с едва 4 точки. В следващия кръг ОФК „Хасково“ гостува на „Спартак“ (Пловдив). Мачът е на 13 септември.