„Хасково“ се опита, но не успя да спре „Марица“ (Пловдив)

    В среща от 6-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК „Хасково“ посрещна водача в класирането „Марица“ (Пловдив). Мачът започна по-добре за гостите, които поведоха още през първата част. Завърналият се в състава на „Марица“, именно след престой в „Хасково“ Веселин Марчев, даде аванс на гостите, наказвайки бившия си отбор. 

    През второто полувреме Димчо Марков, който води хасковлии вече няколко мача, направи промени и пусна в игра Юлий Шекеров. Таранът се отплати, изравнявайки резултата. 

    Домакините влязоха в добър ритъм и в този момент гостите отново поведоха. В 78-та минута за 1:2 се разписа Велиян Видолов. 

    В последните минути хасковлии организираха финален щурм. В 87-та минута Мирослав Илиев от близко разстояние не успя да отбележи. В крайна сметка „Марица“ си тръгна с победата и с 13 точки продължава да оглавява класирането. Хасковлии пък са на предпоследното място с едва 4 точки. В следващия кръг ОФК „Хасково“ гостува на „Спартак“ (Пловдив). Мачът е на 13 септември. 

    Източник: Haskovo.NET

