Девойки и младежи от Унгария и Гърция се преобразиха с автентични български народни носии в Хасково

Девойки и младежи от Унгария и Гърция се преобразиха днес в моми и момци с автентични български народни носии, съобщиха от Община Хасково. Това се случи в уникално красивата Паскалева къща в Хасково по време на срещата „Различни култури – една посока“, организирана по проект „Върховенство на закона, изкуствен интелект, преход, равенство и демокрация“ RATED по програма „Граждани, равенство, права и ценности“ CERV, финансиран от Европейската комисия.

Момичетата и момчетата от Унгария и Гърция, които гостуват на Хасково в навечерието на Деня на града – 8 септември, бяха удивени от красотата на Паскалевата къща, от съхраненото в нея обзавеждане от средата на 19 век, от дърворезбите и обзавеждането ѝ. Освен че е архитектурен шедьовър, възрожденската къща носи духа на старите български семейни традиции. Именно затова и д-р Веселина Узунова-главен уредник в РИМ Хасково, провокира младежите като им предложи да се облекат в уникални автентични народни костюми от времето, когато в Паскалевата къща е живяло семейството на местния търговец и благодетел Паскал х.Райчев.