Грандиозно начало на концертните вечери на Хасково

    С грандиозно начало започнаха концертните вечери, посветени на 8 септември – Ден на Хасково.
     
    Община Хасково покани младите виртуози от Вокално трио „Deja vu“ и неповторимия Веселин Маринов да открият празничния концертен маратон в града ни.
     
    Хасковската актриса Катерина Борисова бе водеща на събитието.
     
    С невероятните си гласове и въздействащи изпълнения младите вокалисти покориха сцената на Хасково.
     
    А човекът, който предизвиква всяка дама да има в гардероба си „лятна жълта рокля“ разтуптя хиляди сърца.
     
    В продължение на повече от три часа на КСК „Спартак“ хасковлии танцуваха и пяха на световните и български поп-хитове.
     
    Празничната програма продължава с Общоградско честване на Деня на Съединението на България на площад „Свобода“ от 11 часа, последвано от „Парад на нациите“ на същото място от 16 часа и Празничен концерт на ансамбъл „Чинари“ /КСК „Спартак“/ от 20 часа.
     
    Входът е свободен.
     
    НАП търси 1025 граждани в област Хасково за недекларирани доходи за 2024 година
    преди 1 час
    Топло, но предимно облачно в събота
    14-годишен сам купи и реставрира „Лада“, ще участва в ретро парада в Хасково
    преди 16 часа
    Девойки и младежи от Унгария и Гърция се преобразиха с автентични български народни носии в Хасково
    Водата на Хасково и три села продължава да е забранена за пиене и готвене
    преди 19 часа
    Хасково е домакин на пети кръг от Републиканския шампионат по картинг
