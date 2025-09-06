Грандиозно начало на концертните вечери на Хасково

С грандиозно начало започнаха концертните вечери, посветени на 8 септември – Ден на Хасково.

Община Хасково покани младите виртуози от Вокално трио „Deja vu“ и неповторимия Веселин Маринов да открият празничния концертен маратон в града ни.

Хасковската актриса Катерина Борисова бе водеща на събитието.

С невероятните си гласове и въздействащи изпълнения младите вокалисти покориха сцената на Хасково.

А човекът, който предизвиква всяка дама да има в гардероба си „лятна жълта рокля“ разтуптя хиляди сърца.

В продължение на повече от три часа на КСК „Спартак“ хасковлии танцуваха и пяха на световните и български поп-хитове.

Празничната програма продължава с Общоградско честване на Деня на Съединението на България на площад „Свобода“ от 11 часа, последвано от „Парад на нациите“ на същото място от 16 часа и Празничен концерт на ансамбъл „Чинари“ /КСК „Спартак“/ от 20 часа.

Входът е свободен.