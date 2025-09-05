14-годишен сам купи и реставрира „Лада“, ще участва в ретро парада в Хасково

14-годишният Сава Семизов от Хасково ще бъде най-младият участник в Парада на ретро автомобили, който ще се проведе на 7 септември на площад „Свобода“. Той ще представи лек автомобил „Лада 1300“ от февруари 1979 г.

Историята на младежа е изключително любопитна. В продължение на две години той е спестявал пари и е купил колата от времето на социализма, която сам реставрира. Казва, че страстта към ретро автомобилите започнала още от ранна детска възраст, когато майка му започнала да го води по паради на такъв тип возила. На 23 май 2025 г., спомняйки си точната дата, Сава осъществил една от мечтите си, закупувайки руския автомобил от семейство в димитровградското село Черногорово.

При покупката той бил в 7 клас в хасковското ОУ „Св. Климент Охридски“. Изчакал да мине Националното външно оценяване, след което е приет в Езикова гимназия „Иван Богоров“ в Димитровград, където ще се обучава в паралелка „Английски с немски език“. Веднага след изпитите за прием в 8 клас се заел с реставрацията на колата, отдавайки ежедневието си. Така повечето от нещата ги е направил сам.

„Аз съм самоук. За устройството на автомобила чета предимно от книги, защото в интернет няма информация за такива стари коли“, споделя самоукият автомонтьор, който е превърнал двора на семейната къща в работилница. Купил си и два куфара с инструменти, които са му нужни за поддръжката на колата. За пребоядисването отвън използвал чужда помощ, защото е необходима специална камера, поддържаща необходимата температура за изсъхване на покритието.

„Има още много да уча, но и много неща вече знам“, каза тийнейджърът.

Сава не е наследил професията от родителите си – майка му Красимира е психолог, а баща му Пламен се занимава с транспортна фирма. Таткото дори споделя, че когато има повреда по неговите коли, се допитва до сина си, макар крехката му възраст.

Младежът е категоричен, че той самият не е привърженик на луксозните коли и високите скорости. Сподели, че избрал да учи в Езикова гимназия пред специализирано училище за автомобили с ДВГ, защото му се отдават езиците. През годините има успехи в състезания и олимпиади – по английски език, колоездене, лека атлетика и плуване.

Повече за Сава и ретро автомобила му може да видите и чуете във видеото към публикацията.

Анета Кутелова