БФС глоби ОФК “Хасково”

Дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз излезе с решенията си след втори кръг в Трета Югоизточна лига.

ОФК “Хасково” отново е санкциониран. Докато след първи кръг наказан бе Владислав Узунов, сега санкцията е на самия клуб.

След представения доклад са наложени финансови глоби. Първата е в размер на 250 лева, а втората на 125 лева.

Ето и какво са написали от ДК към БФС:

“На основание чл.37(1) т. 30 от Дисциплинарния правилник се налага имуществена санкция в размер на 250 лева на ОФК "Хасково".

За не качен видеозапис на футболната среща в електронната платформа, на основание чл.37, ал.1, т. 23 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ОФК „ Хасково“ гр. Хасково с имуществена санкция в размер на 125 лева.”