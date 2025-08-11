От х:

„Златната ябълка“ и митрополит Николай идват в Хасково в сряда вечерта

Негово Високопреосвещенство Пловдивският митрополит Николай ще донесе в Хасково чудотворната икона Пресвета Богородица – Златна ябълка. На 13 август 2025 г. от 18,00 часа в храм „Успение Богородично“ дядо Николай ще отслужи празнична вечерня с Молебен канон на Пресвета Богородица, а преди службата ще внесе в църквата  чудотворната икона Пресвета Богородица – Златна ябълка.

Всички миряни ще получат благословията на Пловдивския митрополит Николай и ще се докоснат до чудотворната икона на Пресветата майка в навечерието на един от най- големите християнски празници – Успение Богородично.

Посещението е част вечерните архиерейски богослужения през Богородичния пост, които отслужва лично Негово Високопреосвещенство митрополит Николай.

Последни новини