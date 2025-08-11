От х:

Заплахи,побои,стрелба в Кърджалийско през почивните дни,пребиват трима хасковлии в Лясково

В РУ Кърджали се извършва проверка срещу жител на Кърджали, който на 09.08.2025 г. около 20.00 ч. в жилищен блок в кв. „Възрожденци“ отправил закани с престъпление против личността на своя съгражданка, което заканване възбудило основателен страх за осъществяването му. Лицето е задържано за срок до 24 часа.

В РУ Кърджали се извършва проверка срещу жител на с.Калинка, общ.Кърджали, който на 10.08.2025 г. около 20.00 ч. нанесъл телесна повреда на лице от женски пол, в условията на домашно насилие. Лицето е задържано за срок до 24 часа.

В РУ Кърджали е задържан и жител на Кърджали, който на 10.08.2025 г. около 22.40 ч. нанесъл телесна повреда на лице от женски пол, в условията на домашно насилие.

В РУ Кърджали се извършва проверка за това, че на 09.08.2025 г. в с.Лясково, общ.Черноочене, трима мъже нанесли удари по телата на трима жители на Хасково. Извършителите са задържани за срок до 24 часа.

В РУ Кърджали е задържан жител на Кърджали, който на 10.08.2025 г. около 03.30 часа в областния град стрелял с въздушен револвер срещу 2 лица от мъжки пол, които получили повърхностни рани.

Това съобщиха от Регионалния пресцентър на МВР-Кърджали.

Източник: Kardjali.bgvesti.NET

