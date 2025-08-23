От х:

ОФК “Хасково” се справи с “розите” за първа победа през сезона,

    В среща от 4-ти кръг на Трета Югоизточна лига ОФК “Хасково” посрещна “Розова долина” (Казанлък).

    Срещата започна по-добре за домакините, които наложиха натиск и в началните минути се установиха трайно в половината на гостите. 

    Въпреки това първото по-сериозно положение бе на сметката на “розите”. В 11 минута Владимир Дечев бе изведен сам срещу стража на хасковлии Богомил Цинцарски, който спаси отбора си от ранно попадение. 

    Най-логичното се случи в 27-та минута. След наложения натиск хасковлии успяха са поведат. При разбъркване в наказателното поле на гостите Дамян Чаушев бе най-съобразителен и след удар с глава откри резултата. 

    При 1:0 футболистите се оттеглиха на почивка. 

    След паузата хасковлии отново владееха повече топката и сътвориха няколко опасни ситуации. В 53 минута Юлий Шекеров можеше да вкара второ попадение след самостоятелен рейд, но стража на “розите” Райчев спаси. 

    5 минути по-късно Шекеров засече центриране от дясно на Ерен Юсеин, но от близо стреля над напречната греда. 

    Мирослав Илиев също пропусна в 65-та минута. При последвалия ъглов удар Шекеров скочи над всички, но прати топката над вратата. В 68-та минута Владислав Узунов засече топката след центриране отдясно, но стражът на “Розова долина” улови. 

    В 75-та минута Шекеров отново изпусна от изгодна позиция след центриране в наказателното поле на гостите. В 86-та минута Красимир Илиев пробва да удвои от пряк свободен удар, но топката мина на сантиметри от напречната греда.

    В крайна сметка мачът завърши при резултат 1:0. Така футболистите на Живко Желев стигнаха до първата си победа през сезона. 

    В следващия кръг ОФК “Хасково” гостува на “Несебър”. Мачът е на 30-ти август от 18:00 часа. 

    Източник: Haskovo.NET

