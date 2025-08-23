Социални работници в двудневно обучение в Хасково

Двудневно обучение за социални работници започна в зала „Хасково“ днес. То е организирано от „Медификс Академия“ заедно с Община Хасково.

Събитието е насочено към специалисти, практикуващи в домове за стари хора, центрове за настаняване от семеен тип за деца и други социални услуги на територията на община Хасково.

Обучението се води от д-р Пенка Сийболд – лектор с международен опит /САЩ, Великобритания и други/, като ѝ помага асистент от Медицински университет – Пловдив. Те представят добри практики и нови методи в грижата за уязвими групи.

Участие взеха представители от различни социални услуги в региона, като целта е да се обогатят техните знания и умения за по-качествено и ефективно предоставяне на грижи.

Събитието е част от поредицата инициативи на „Медификс Академия“, насочени към повишаване на капацитета и професионалната подготовка на специалистите в социалната сфера.