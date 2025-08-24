Деца от цяла Югоизточна България посещават въжения парк в „Кенана“

Въженият парк тип „Питър Пан“ в хасковския парк „Кенана“ се радва на изключително висока посещаемост през летните месеци. Той се превърна в любимо място не само на децата от Хасково и региона, но и от цяла Югоизточна България.

Идват деца и родители от съседните области, най-често Кърджали и Стара Загора, споделиха от персонала на атракциона. Въженият парк отвори врати това лято. Изграждането му е част от програмата за обновяване на района около езерото в парк „Кенана“.

Строителството за реставрацията на изкуствения водоем също върви с пълна сила.

Припомняме, че през тази година районът около езерото беше отдаден на местна фирма на концесия за 35 години. Условието е концесионерът да инвестира близо 1 млн. лв. за възстановяването на езерото и облагородяването на района около него.