Басейнова дирекция ще проверява за нерегламентирано използване на водата от река Хасковска

    От началото на 2025 г. до настоящия момент в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) не са постъпвали сигнали и не са установявани нарушения, свързани с нерегламентирано използване на водата в река Хасковска в село Въгларово, която идва от язовира край село Сираково, община Минерални бани. Това съобщиха за Haskovo.net от ведомството към Министерството на околната среда и водите.

    Предвид запитването на база читателски сигнал до медията за незаконни помпи в реката, от страна на БД ИБР ще бъде извършена проверка на място и при установяване на нарушения ще бъде ангажирана административнонаказателната отговорност на отговорните за това лица.

    В Басейнова дирекция, изнесено работно място Хасково към момента работят двама души, които извършват проверки на територията на цялата област Хасково с изключение на община Ивайловград, като при оперативна необходимост се изпращат и в други общини и области.

    Язовир „Сираково“ е разположен в поземлен имот с идентификатор 68237.264.561 от кадастралната карта и кадастралните регистри на село Спахиево, община Минерални бани, област Хасково.

    Същият се стопанисва от „Напоителни системи“ ЕАД. За водовземане от язовир „Сираково“ има издадено от директора на БД ИБР разрешително № 31420047/12.10.2022г. за водовземане от повърхностен воден обект, с лимит на ползваната вода до 262 265 м3/год, с разрешена цел „обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури“ на 490 дка земеделски площи в землището на село Спахиево, община Минерални бани, в периода от 01 април до 31 октомври. Титуляр на горепосоченото разрешително е „Напоителни системи“ ЕАД. Разпределението на разрешените с административния акт водни количества се осъществява от „Напоителни сиситеми“ ЕАД, като същите се отпускат на база на сключени договори между дружеството и земеделски производители за доставка на вода за напояване.

    Контрол по отношение на изпълнение на условията в издаденото разрешително се осъществява от експертите на БД ИБР. Към настоящия момент не са установявани нарушения.

