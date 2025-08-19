Жители на Въгларово се жалват от безводие, нивото на река Хасковска в селото е критично ниско

Хора от село Въгларово, община Хасково, се жалват от ниските нива на река Хасковска, която е на критичен минимум при преминаването си през селото.

„Рибата в реката ще започне да умира, защото няма достатъчно вода. Преди няколко дни огромен пожар застраши селото, а в реката нямаше вода, за да се пълнят противопожарните автомобили и водоноските. Дори едно семейство преливаше вода от собствения си кладенец в реката, за да може пожарът да бъде загасен“, жалваха пред Haskovo.net местни жители, пожелали анонимност.

Според тях проблемът с безводието е от години. Те обвиняват кмета на съседното Сираково Иван Паунов, чието семейство се занимава със земеделие. Отглеждат над 300 декара царевица и използват водата за напояване от язовира край същото село.

Река Хасковска извира от рида Мечковец (Аида) и водите ѝ се събират във водоема между селата Сираково и Спахиево. Язовирът е собственост на „Напоителни системи“ и водата от него се използва приоритетно за напояване. След водоема водата се стича, преминава през горната и долната част на Сираково и продължава през Въгларово и Хасково до вливането ѝ в река Харманлийска (Олу дере) при село Стойково.

Във водоема край Сираково има достатъчно вода като за края на напоителния сезон, нивата на водата, която изтича от него също е на добро ниво. В края на Горно Сираково обаче водата рязко намалява, а след Долно Сираково течe почти на минимум. Така достига и до Въгларово, където са жалващите се от безводие, установи наша проверка на място.

(С какъв дебит река Хасковска тече през Хасково ежедневно виждат всички жители на областния град).

„Знаем за проблема, това което можем да направим е да увеличим дебита на водата минимално, защото в противен случай ще се стигне до източване на язовира. Не можем да рискуваме, защото няма никаква гаранция, че следващата пролет ще има достатъчно снеготопене и дъждове, за да го напълним за следващия поливен сезон“, каза пред Haskovo.net управителят на „Напоителни системи ЕАД – клон Хасково“ Борис Бусаров.

Според справка, предоставена ни от „Напоителни системи“, водата от язовир „Сираково“ се използва за напояване по договори на 313 декара земеделски площи и 215 дворни места в границите на село Сираково. Според същата справка е осигурен екологичният минимум на изтичане на вода в руслото на река Хасковска с дебит от 4 литра в секунда.

По закон „Напоителни системи“ са длъжни да осигурят екологичния минимум в реката след язовира, което са и направили.

Оказва се, че всички 313 декара земеделски площи, за които се осигурява вода от язовира, се стопанисват от семейството на кмета Иван Паунов. А договорите с „Напоителни ситеми“ са сключени на името на сина му. За ползването на водата те са платили 17 000 лева за сезона, дори са внесли сумата авансово. Същото потвърждават и от „Напоителни системи“.

„Категорично отхвърлям обвиненията, че спирам водата на съседното село Въгларово. Използваме вода за напояване по договор, за който сме си платили. Всичко е напълно законно. Язовирът е на „Напоителни системи“, не е мой и аз не се разпореждам с него. Водата се спира и пуска от служител на „Напоителни системи“, но той е служител на държавна фирма, а не е мой подчинен. Не съм оказвал натиск да се пуска вода приоритетно за мен, а другите ползватели да се ощетяват“, категоричен е кметът на Сираково Иван Паунов. Според него, единственият виновник за безводието във Въгларово е сушата. Защото след 20 юли т.г. поливането на царевичните им площи е прекратено и въпреки това, нивото на реката не се е повишило.

(Цялото изявление на кмета Иван Паунов може да видите във видеото към статията).

Запознати с проблема предполагат, че е възможно включване на незаконни помпи от земеделски стопани в самото корито на реката. Защото в събота и неделя, когато собствениците на малки парцели най-често ходят да ги обработват, се забелязва рязък спад в и без това минималното количество вода в реката. И кмета Паунов, и жители на Сираково отричат да са виждали такива помпи.

За такива включвания има контролен орган и това е „Басейнова дрекция“, която е административно подчинена на Министерството на околната среда и водите. За разлика от „Напоителни системи“, които са държавна фирма към Министерството на земеделието. Още по-абсурдно е, че „Напоителни системи“ нямат право да санкционират никого, дори техни служители, които работят на терен, да видят такива незаконни помпи, които черпят вода от реките.

Казуси като този за пореден път показват необходимостта от това с водите на България да се занимава една институция, а не отговорността да се размива между различни структури, подчинени на различни министерства.

Още по-сложни са и видовете собственост на язовирите. Едните, както вече споменахме са на „Напоителни системи“, в други има ВЕЦ и са на НЕК, трети са отдадени под аренда на частници. Отделно има вододайни зони в някои язовири, които се контролират от ВиК. А общо водите са на „Басейнова дирекция“. ВиК операторите, както и „Напоителни системи“ плащат водата, която осигуряват на своите абонати на „Басейнова дирекция“. След това абонатите им плащат на тях.

За това, за водите да отговаря една институция, в България се говори от десетилетия, но засега няма никакви изгледи институционалният хаос скоро да бъде прекратен.

Както остават и минимални шансовете нивата на водата в река Хасковска след язовир „Сираково“ скоро да се покачи.