Пътят към здравето – специално издание в Хасково

Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ заедно с „Ангели в розово“ ви канят на среща, посветена на женското здраве и грижата за себе си.
Дата: 5.09.2025   Час: 18:00  Място: Зала „Знание“, бул. Съединение № 18 (под х-л Тракия)

По време на срещата ще говорим за:

  •   важността на профилактичните прегледи в различните възрастови групи;
  •   рисковите фактори и как можем да се грижим по-добре за себе си; 
  •   женското здраве като част от качеството ни на живот.

Благодарим на Цвети Кънчовска и нейните розови ангели за поканата и за възможността да поговорим с дамите от Хасково за тяхното здраве.

А по повод своя рожден ден, „Ангели в розово“ канят всички дами след лекцията да се присъединят към парти с кауза в пиано бар „Light“. 

Входът е благотворителен и събраните средства ще подкрепят мисията в помощ на жени с рак на гърдата.

Запазете своето място като позвъните на 088 5266451

Повече за #партискауза научете тук: https://fb.me/e/4XhJGP63J

 

