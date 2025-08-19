Пътят към здравето – специално издание в Хасково
Фондация „Нана Гладуиш – Една от 8“ заедно с „Ангели в розово“ ви канят на среща, посветена на женското здраве и грижата за себе си.
Дата: 5.09.2025 Час: 18:00 Място: Зала „Знание“, бул. Съединение № 18 (под х-л Тракия)
По време на срещата ще говорим за:
- важността на профилактичните прегледи в различните възрастови групи;
- рисковите фактори и как можем да се грижим по-добре за себе си;
- женското здраве като част от качеството ни на живот.
Благодарим на Цвети Кънчовска и нейните розови ангели за поканата и за възможността да поговорим с дамите от Хасково за тяхното здраве.
А по повод своя рожден ден, „Ангели в розово“ канят всички дами след лекцията да се присъединят към парти с кауза в пиано бар „Light“.
Входът е благотворителен и събраните средства ще подкрепят мисията в помощ на жени с рак на гърдата.
Запазете своето място като позвъните на 088 5266451
Повече за #партискауза научете тук: https://fb.me/e/4XhJGP63J