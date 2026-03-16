Двама пострадаха при катастрофа между кола на ВиК-Хасково и „Фолксваген“

    Двама души пострадаха при катастрофа на детелината в хасковския квартал „Орфей“. Инцидентът стана около 15:15 часа днес.

    Ранени са мъж и жена, които са пътували с лек автомобил „Фолксваген“. Зад волана на колата бил представителят на силния пол. Навлизайки в детелината, колата им е била ударена странично от пикап на ВиК-Хасково, чийто водач по първоначална информация е трябвало да спре на знак „Стоп“.

    След удара двамата пътници от „Фолксвагена“ са откарани с линейка в хасковската болница. Пътуващите петима души в автомобила на водното дружество са останали невредими.

    На мястото на инцидента имаше полицаи за изясняване на случая.

    Източник: Haskovo.NET

      Ян
      янко димитров
      1 0
      16:29, 16 мар 2026
      проба за алкохол има ли, дали не са се почерпила на обяд служителите на ВиК?
