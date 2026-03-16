Двама пострадаха при катастрофа между кола на ВиК-Хасково и „Фолксваген“

Двама души пострадаха при катастрофа на детелината в хасковския квартал „Орфей“. Инцидентът стана около 15:15 часа днес.

Ранени са мъж и жена, които са пътували с лек автомобил „Фолксваген“. Зад волана на колата бил представителят на силния пол. Навлизайки в детелината, колата им е била ударена странично от пикап на ВиК-Хасково, чийто водач по първоначална информация е трябвало да спре на знак „Стоп“.

След удара двамата пътници от „Фолксвагена“ са откарани с линейка в хасковската болница. Пътуващите петима души в автомобила на водното дружество са останали невредими.

На мястото на инцидента имаше полицаи за изясняване на случая.