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Ремонтираният театър в Хасково е сбъдната мечта за трупата

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    Кметът на Община Хасково Станислав Дечев и директорът на ДКТ „Иван Димов“ Стелиян Николов представиха резултатите от ремонта, който вдъхна нов живот на емблематичната театрална сграда.

    Ремонтът се осъществи по проект „Енергийно обновяване на сградата на ДКТ „Иван Димов“. Той се финансира по НПВУ по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура, спорт“.

    Обновяването на театралната сграда е част от мащабните инвестиции на Община Хасково за модернизиране на публичния фонд в сферата на културата, образованието, спорта и др. След ремонта на ОНЧ „Заря – 1858“, на редица училища, детски градини и обществени сгради, сега Община Хасково сбъдна мечтата за модернизация на сградата на ДКТ „Иван Димов“.

    „Една от най-красивите театрални сгради в България – тази на нашия театър „Иван Димов“, вече живее нов живот. Успяхме да съчетаем модерните технологии с културното наследство и резултатът е налице. Поздравявам целия екип на Община Хасково и на ДКТ „Иван Димов“, изпълнителя и надзора, че поеха отговорността да модернизират почти стогодишната театрална сграда и да изпълнят мечтата на поколения актьори и публика в Хасково. Направихме го, защото вложихме сърцата си в този проект, а от днес трупата на хасковския театър е отново у дома си“, каза кметът Станислав Дечев.

    Той допълни, че след изпълнението на комплекс от мерки за енергийна ефективност годишното потребление на първична енергия намалява с до 72%. Сменена е дограмата, монтирана е изолация, съществуващият котел е заменен със съвременна система на природен газ, а на сцената е изградена локална климатизация.

    Станислав Дечев уточни, че Община Хасково е съчетала сегашния цялостен ремонт на сградата с реставрация на фронтона. Там, по препоръка на доц. д-р Георги Граматиков, е коригирана фасадата и вече е изписана вярната година на завършване на строителството – 1928 г.

    „Този ремонт е една сбъдната мечта за мен и цялата трупа на театъра, за всички които работим тук“, каза директорът на театъра Стелиян Николов. Той не скри изключителното си задоволство от завършилия ремонт и подчерта, че за да се стигне до изпълнението му, екипите на Община Хасково и на театъра са свършили много работа.

    „Енергийната ефективност беше жизненоважна за театъра. Старата дограма беше толкова амортизирана, че помагаше на вятъра да не духа силно вътре, а парната инсталация беше от много преди аз да се родя“, коментира Николов.

    „Фасадата е първото, което се вижда, останалото зрителите тепърва ще го усетят. Щастлив съм, че този нелек ремонт, който не оставя следа, а оставя усещане, се случи. Сега продължаваме успоредно нашия вътрешен ремонт за преустройство на помещенията за актьорите. Но днес най-важното е, че се прибираме у дома, а фактът, че това съвпада с откриването на фестивала „Театър, обичам те!“, ни прави истински щастливи“, сподели Стелиян Николов.

    Проектът за енергийна ефективност на сградата на ДКТ „Иван Димов“ е на стойност 1 014 360,00 лв. с ДДС, осигурени по НПВУ.

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    Източник: Haskovo.NET

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