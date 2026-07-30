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По-тежко обвинение за тримата биячи, грози ги до 15 години затвор

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    Окръжният съд в Хасково потвърди определението на Районния съд за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ на тримата биячи от басейн „Европа“. Според магистратите има реална опасност те да се укрият, предвид личностната им характеристика и обстоятелствата, че след побоя над спасителя, те са напуснали мястото на престъпление и при задържането си са оказали съпротива.

    Първоначално обвинението срещу Митьо Митков, Касим Ангелов и Емин Дилипов бе за нанасяне на лека телесна повреда на 69-годишен служител. На днешното заседание обаче, след представените от прокурора утежняващи факти, адвокатите ще трябва да се борят с обвинение в причиняване на тежка телесна повреда. За това престъпление законът предвижда наказание „лишаване от свобода“ за срок до 15 години.

    Докато траеше заседанието, полицията осуети протест на роднини и близки на арестуваните.

    Множеството се беше събрало пред сградата на Темида, за да чака решението. Близки на задържаните се заканиха, че ще блокират булеварда, ако съдът не промени мярката и тримата не бъдат пуснати под домашен арест.

    Пристигналите на място полицаи обаче освободиха пространството пред сградата, без излишно напрежение и сблъсъци.

    В деня на инцидента пострадалият им направил забележка и те му нанесли удари по главата и тялото. 69-годишният служител бе настанен в МБАЛ Хасково без опасност за живота.

    Един от задържаните е непълнолетен, но според експертизата е осъзнавал действията и последиците от тях.

    Източник: Haskovo.NET

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