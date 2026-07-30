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Четири отбора показаха точен мерник в Детската военна академия

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    Четири отбора се впуснаха в надпревара за ловкост, бързина и точен мерник в Детската военна академия днес. Сили премериха тимовете „Мълния“, „Орел“, Ястреб“ и „Сокол“ премериха сили в различни игри и на финала всеки участник получи символичен медал.

    Инициативата бе под наслов „Мисия Небе“ и се проведе на Мемориален комплекс „Нашето летище“ в село Узунджово.

    Преди старта на тематичните игри малчугани поднесоха цветя пред паметника на Георги Бенковски. Приветствие отправи началникът на Военното окръжие подполковник Петър Петков.

    Събитието е насочено към деца и младежи и има за цел да ангажира вниманието им по полезен и интересен начин по време на лятната ваканция, да представи военната професия, да възпита у младите българи чувство на родолюбие, уважение към българската история и националните символи, да насърчи работата в екип и дисциплина.

    Над 100-те деца, които присъстваха бяха дошли от Харманли, Хасково, Тополовград и Свиленград.

    Военнослужещи от военно формирование 34 920 представиха пред детската аудитория основните мисии на Военновъздушните сили, разказаха как се охранява въздушното пространство на страната ни, каква е ролята на радиолокационните войски и запознаха подрастващите с историята на мемориалния комплекс "Нашето летище".

    Източник: Haskovo.NET

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